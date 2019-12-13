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大學生競逐公民行動方案 入圍9隊14日決賽

最新更新：2019/12/13 16:00

（中央社記者林長順台北13日電）由司法院主辦、民間公民與法治教育基金會協辦的「第一屆大專校院法治教育公民行動方案競賽」，明天將在集思交通部國際會議中心舉行決賽暨頒獎典禮，共有9隊進入決賽。

為落實總統府司改國是會議，有關「親近人民的司法」項下的決議，司法院積極推動司法與社會的溝通，向國人傳遞當代法治精神與正確的法治觀念， 以提升司法信賴度。

首屆「大專校院法治教育公民行動方案競賽」於今年4月展開，報名截止日為7月10日，在為期半年的準備時間，參賽學生莫不絞盡腦力提出最佳的行動方案，以博得評審的青睞。參賽隊伍19隊，經過第一輪書面審核後，11月23日公布入圍決賽名單，共有9隊進入決賽。

入圍決賽作品包括以「永豐金張晉源揭弊事件」探討吹哨者保護機制、外交官之死涉及的假新聞議題，從最熱門的公共電視節目「我們與惡的距離」去探討精障者涉入社會案件後的審判合理性。

此外，有參賽學生關心如何降低毒品再犯率、新住民或移工增加後涉及司法案件需要有合宜的司法通譯人才。也有學生從性平的出發點去探討友善廁所設立，還有從校園霸凌、青少年犯罪等不同角度探討修復式正義議題。

主辦單位表示，參賽學生透過公民行動方案4大步驟，除了檢視現行政策不足，提出改善建議外，也對既有社會問題提出對應行動方案。期許透過公民行動方案培育下一代能具備良好公民素養，去積極關心、並有能力及技巧參與民主法治社會的運作。（編輯：李錫璋）1081213

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