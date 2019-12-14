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台南道場火警7死 檢警現場勘驗

最新更新：2019/12/14 11:14

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南玉井「真理家族前輩堂」道場今晨火警，造成7死3傷；7名死者中，1人OHCA（到院前心肺功能停止）送醫不治，另6人包括謝姓男子與妻女一家3人、陳姓男子夫婦等葬身2樓火場。

3名傷者就醫部分，曾姓兄弟倆人是台南市玉井人，跳樓逃生輕傷送麻豆新樓醫院；搶救過程中受傷的陳姓消防人員送柳營奇美醫院。台南地檢署檢察官與法醫中午將前往相驗，另外，消防局火調科鑑識人員進入火場採證。

警消調查，一名陳姓女子是彰化溪州人，救出火場時OHCA送新化分院不治；2樓發現受困大體身分，初步調查應為設籍台中市大里的謝姓男子與妻、女一家3人；台南市玉井人的陳姓男子夫婦；以及來自雲林虎尾的高姓男子。

位於玉井區三埔里的集合住宅「真理家族前輩堂」今晨火警，台南市消防局獲報後出動大批人車前往灌救。建築物內46名居民中，在火警初期37人逃出、2人跳樓逃生時受輕傷、1人被救出時失去心肺功能，經送醫搶救後仍宣告不治；其餘6人被發現時都已明顯死亡。

涉案的21歲曾姓男子有妨害公務、竊盜、毀損前科。他在案發後於現場附近打電話給警方，自稱昨晚買汽油後帶到案發現場，潑灑在一樓入口處，然後以衛生紙點燃。曾男被帶回警局偵辦，檢警正進行筆錄偵訊。

這起縱火案，台南市政府衛生局表示，曾男過去有就醫紀錄，透過幾番聯繫，終於在本月4日找到他介入關懷，未料10天後就發生憾事。社會局則表示，針對受害者部分，已由社工、公所等相關人員前往協助後續處理以及急難補助等。（編輯：謝雅竹）1081214

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