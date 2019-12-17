捷克法院裁定無羈押必要 台籍電信詐欺犯獲釋

（中央社記者林育立柏林17日專電）去年因中國通緝在捷克被捕的8名台籍電信詐欺嫌犯，由於捷克憲法法院10日裁定無羈押必要，昨天獲得釋放。

捷克警方根據國際刑警組織（INTERPOL）的紅色通報，去年一月在首都布拉格逮捕陳姓、林姓等8名台籍男子。中國政府指控他們喬裝成中國公安和檢察官，利用電話對住在澳洲的中國婦女進行詐騙。

布拉格地方法院原本採信中方「公平審判」和「不判死刑」的保證，去年秋天同意將這些嫌犯引渡到中國，今年6月布拉格高等法院維持原判。

不過，今年7月，捷克內政部意外宣布給予這8名台籍嫌犯為期一年的輔助性保護。此舉等於反駁法院先前的裁定，回絕中國的引渡要求。

這些嫌犯的律師克魯帝納（Miroslav Krutina）指出，捷克政府認為他們在中國有受非人道待遇、刑求和被判死刑的危險，因此決定給他們庇護。

捷克電視台（Czech Television）報導，捷克憲法法院10日裁定，既然不可能遣返中國，沒有再繼續羈押的必要，這幾名嫌犯被關押一年多後，昨天獲得釋放。

據了解，這8名嫌犯重獲自由後想回台灣。法務部稍早前曾表示只要他們返台，檢察機關一定會立案偵辦。（編輯：林憬屏）1081217