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司法院：商業事件設專責法院審理

最新更新：2019/12/17 21:58

（中央社記者劉世怡台北17日電）司法院指出，立法院今天三讀通過「商業事件審理法」及「智慧財產及商業法院組織法」，包含運用科技審判，所有書狀應以網路系統傳送，可用網路遠距訊問審理事件，便利當事人。

司法院晚間發布新聞稿表示，立法院今天三讀通過「商業事件審理法」及「智慧財產及商業法院組織法」，商業事件設專責法院、引進專家證人制度。其中「商業事件審理法」共7章計81條。

在設置專業法院部分，智慧財產及商業法院為高等法院層級，對於重大商業事件採二級二審制，能迅速處理紛爭，使事件及早定讞。

司法院在新聞稿中指出，重大商業事件應由律師代理，使事件爭點能聚焦，減少無謂爭執，提升審判效能；重大商業事件應先行調解，由有商業專門學識的商業調解委員，協助當事人自主解決紛爭，以減少訴訟勞累，快速終結爭執。

另外，除引進專家證人及當事人查詢制度外，程序中的文書、勘驗物或鑑定所需資料，如涉及營業秘密，持有人得聲請法院發秘密保持命令，兼顧真實的發現及營業秘密的保持。

新聞稿指出，修正「智慧財產法院組織法」為「智慧財產及商業法院組織法」，增設商業法院與原智慧財產法院合併為智慧財產及商業法院。（編輯：方沛清）1081217

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