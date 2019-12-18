監委將約馬案法官 司法院籲謹守權力分立

（中央社記者林長順台北18日電）前總統馬英九洩密案被判無罪確定，監察委員預計明年1月約詢北院承審法官。司法院今天發表聲明，指監委若就審判核心約詢法官，逾越監察權分際，呼籲監委謹守權力分立原則。

馬英九涉洩密案已被判決無罪確定，但監委陳師孟7月曾表示，要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形，知情人士也表示，預計明年1月約詢台北地方法院承審法官唐玥。

司法院聲明指出，憲法第80條規定，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。而法官認事用法，本屬審判核心事項，故司法院釋字第325號解釋明示，司法機關審理案件所表示之法律見解，監察院對之行使調查權，本受有限制。

聲明表示，監察委員固得就違反風紀、濫權羈押、無故積案等事項，對法官行使調查權。但涉及認事用法等審判核心事項，自有審級救濟制度因應，為維護審判獨立，不應由監察委員擅自干預。

司法院指出，監察委員如果就審判核心事項約詢法官，已經逾越監察權分際，司法院呼籲監察委員行使監察權應謹守權力分立原則，尊重司法權的核心權力領域，以共同維護全體國民所珍視的自由民主憲政價值。

另外，中華民國台灣法曹協會今天也發表聲明，呼籲陳師孟尊重司法權，自我約束，以符合憲政體制。（編輯：張銘坤）1081218