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監委將約馬案法官 檢協會女法官協會聲明反對

最新更新：2019/12/18 13:20

（中央社記者蕭博文台北18日電）前總統馬英九洩密案無罪確定，監察委員預計約詢北院承審法官。女法官協會今天聲明捍衛審判獨立，抵制所有干預；檢察官協會也表示共同捍衛司法獨立，拒絕監委濫權約詢。

馬英九涉洩密案已被判決無罪確定，但監委陳師孟7月曾表示，要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形；知情人士也表示，預計明年1月約詢台北地方法院承審法官唐玥。

法官協會昨天發表聲明，呼籲監委勿濫權干涉司法，也將發起連署，抵制任何濫權干涉司法審判的作為。

女法官協會今天發表聲明表示，監委針對特定高度敏感性政治案件，以放風向形成特定輿論的調查模式已非首次，每每引發譁然並有干預審判之譏，仍恣意率為，顯欲使往後法官承審政治敏感案件承擔法律以外的政治壓力，恐引發寒蟬效應，全國人民均當正視並嚴重看待。

聲明指出，法官依憲法第80條規定，須超出黨派以外獨立審判，不受任何干涉，而法官植基於法官倫理規範要求，秉持證據裁判主義及無罪推定原則，公正審理案件，不容個人因政治傾向或一己好惡而干預或影響。

女法官協會表示，監委若因個案證據取捨、事實判斷及法律見解相異所為有罪或無罪判決爭議，以案件為調查對象，已嚴重違反憲政體制，期盼監委行使職權知所節制，注意分際，女法官協會秉持捍衛獨立審判的堅定立場，將與法官協會共同聯署，抵制干預審判的作為。

檢察官協會也聲明支持法官協會，並認為監委就審判核心事項約詢承審法官已明顯違憲。

聲明並指出，監委藉由對偵查及審判個案行使調查權，於無明顯違法失職情形，即任意約詢承審法官或偵查檢察官，甚至以監委個人之見，就檢察官所為事實認定及法律適用，作為彈劾或糾正理由，均已不當干涉司法審判及偵查權的自主獨立，紊亂憲政體制，當非民主憲政之福。（編輯：張銘坤）1081218

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