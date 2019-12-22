傳人臉辨識王立強 調查局：影像品質不佳沒鑑定

（中央社記者劉世怡台北22日電）媒體報導，調查局利用人臉辨識系統比對王立強，確認「接受專訪」與「接受公審」是同一人。調查局今指出，媒體報導不實，王立強受審影片的影像品質不佳，不符合鑑定條件。

聯合新聞網今天報導，調查局擷取有限的影像，以人臉辨識系統比對自稱中國間諜王立強，確認「接受專訪」與「接受公審」是同一人。

調查局發布澄清新聞稿指出，在辦理「影像（人臉）鑑定」主要是受院檢機關的囑託辦理，且「人臉鑑定」有其基本鑑定條件，包括比對之影（照）片中人臉五官特徵須清晰可辨。

調查局指出，經檢視在網路上公開的王立強受訪與受審影片，認為受審影像品質不佳，不符合鑑定條件，因此，媒體報導所指，與事實不符。

澳洲媒體披露專訪一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，其中包括砸2億美元（約新台幣60億元）投資台灣電視圈。

後來，中共外圍官媒環球網公布一段影片，聲稱內容是自稱中國間諜的「王立強」2016年在福建省光澤縣人民法院被依詐騙罪判刑的畫面。但此人在畫面中的正面特寫極短且模糊，真實性仍待辨認。（編輯：張銘坤）1081222