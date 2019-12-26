游泳國手轉換跑道 成調查局生力軍

（中央社記者蕭博文台北26日電）調查局今天舉辦調查班第56期結業典禮，共有99名學員結業，男生52名、女生47名，包括游泳國手、消防員、警察成功轉換跑道，投入調查工作。

調查局新聞稿指出，調查局為有效提升工作能量，廣招多元背景專業人才，本期學員擁有碩士學位者計23名，專業學養涵蓋法律、財經、資訊、營繕、醫學等領域，不乏精通英、俄、德、西、日、韓等各國語文者，素質優異。

新聞稿提到，學員在一年的嚴格訓練中，必須通過涵蓋國家安全、犯罪調查、法律、資訊、科技等專業知能及體育技能多項測驗，還須完成半程馬拉松、海泳及攀登百岳三大考驗，藉以培養調查官投入實務工作的專業能力與勇於接受挑戰的堅毅精神。

以第一名成績結業的陳郁雯畢業自輔仁大學新聞傳播學系，曾任刊物總編輯，為了成為合格調查官，還自聘教練學游泳，成功克服幼時溺水的恐懼，通過海泳考驗。

第二名結業的呂少驊為台灣大學土木工程研究所畢業，受到警官父親的影響，從小對打擊犯罪深感興趣；第三名結業的廖恒藝經律師高考及格，實習律師期間對於調查工作產生興趣，選擇轉換跑道，加入打擊犯罪行列。

此外，曾在鴻海科技集團擔任行銷專員的洪婕庭曾代表國家至匈牙利參加世界中學生游泳錦標賽，父親是調查局國內安全調查處副處長，受到父親影響，決定投入第一線的司法調查工作。

曾任台北市政府消防局組員的沈志隆有救生員及中級救護員資格，在消防的5年工作經驗，培養面對突發事件的反應能力，從小充滿正義感，希望能夠從事維護國家安全的工作。

結業學員丁勤曾在美國及俄羅斯教授中文，和英語系國家人員溝通無障礙，希望能運用專長，對偵辦跨國犯罪有所貢獻。（編輯：張銘坤）1081226