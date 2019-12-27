稱金溥聰金狗男寵 男子遭判拘役40天確定

（中央社記者劉世怡台北27日電）王姓男子涉在網路上留言指前國安會秘書長金溥聰是「金狗男寵」，金溥聰提告，檢方起訴，一審判王男拘役40天得易科罰金，經上訴，二審法院認定王男犯行明確，駁回上訴而確定。

二審法院今天公布判決書指出，檢方指控，王姓男子去年6月涉嫌在一則報導私菸的網路新聞下，以「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」帳號留下「煙奴不要怕，快找金溥聰金狗男寵」等文字。

金溥聰得知後提起告訴，並向偵辦檢察官表示，只要王男願意公開道歉並撰寫悔過書，即願意撤告；但王男堅稱寫的都是真的，不願意道歉、寫悔過書。檢方認為，王男言論已貶損金溥聰的名譽及社會人格地位，依妨害名譽罪嫌起訴。

一審法院判王男拘役40天，得易科罰金新台幣4萬元。王男不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

王男向高院合議庭指出，他是願意道歉的，但金溥聰須先向他及全台不抽菸者道歉，他若有言語攻擊金溥聰也是基於捍衛呼吸自由。

二審合議庭指出，王男確實在網路新聞下留言，公然侮辱金溥聰並毀損金溥聰名譽，犯行明確，上訴所辯不足採信，原審判決無誤，駁回上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1081227