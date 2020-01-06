涉闖女友住處勒殺未遂 輪椅男出庭求交保

一名林姓男子（乘輪椅者）被控不滿女友要分手，二度闖入女方住處更勒殺未遂，全案二審6日開庭並提訊在押林男到庭，林男因腳傷未癒、包著石膏並坐輪椅出庭，強調他從頭到尾都沒有要殺女方，承認有恐嚇及傷害犯行及第2次的不法侵入住宅，其他不認罪。圖為林男庭後還押。中央社記者劉世怡攝 109年1月6日

（中央社記者劉世怡台北6日電）林姓男子被控不滿女友要分手，二度闖入女方4樓住處，先以手機充電線勒殺女方未遂離去，回頭再闖入時摔傷腳。在押林男今天坐輪椅出庭說，沒有殺人，僅恐嚇及傷人，請求交保。

檢方起訴指出，31歲林姓男子因不滿鄭姓女友要分手，在去年8月8日晚間侵入女方4樓住處，以手機充電線勒住女方拉往臥室，再以棉被枕頭多次蓋住女方臉部，並恐嚇女方「你今天真的死定了」等語；女方後來掙脫並趁林男去陽台抽菸時報警。

警方獲報到場，依女方請求，請林男離開；未料，林男突返回並躲在4樓與5樓的樓梯間，女方察覺有異而二度報警時，林男從5樓樓梯間躍下，不顧右腳骨折仍闖入女方住處。

檢方依殺人未遂等罪起訴林男，一審法院認定，林男僅構成妨害自由罪及侵入住宅罪，各判9月及2月；檢方及林男不服均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。雙方除本案，另有男控女殺人未遂以及女控男妨害秘密案件，由檢方偵查中。

二審今天開庭並提訊在押的林男到庭，林男因腳傷未癒、包著石膏並坐輪椅出庭，強調他從頭到尾都沒有要殺女方，承認有恐嚇及傷害犯行以及第二次的不法侵入住宅，其他不認罪，另外，請求以新台幣20萬元交保停押，並保證不會騷擾及接觸女方。（編輯：方沛清）1090106