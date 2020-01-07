組頭保時捷名車 雲檢法拍340萬元賣出

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣虎尾警分局日前查獲張姓男子涉嫌經營總統及立法委員選舉賭盤，查扣價值新台幣369萬元的保時捷休旅車，雲林地檢署今天拍賣，吸引60名競標者，最後以340萬元賣出。

雲林地檢署民國108年12月逮捕經營選舉賭盤的張姓男子，當場查扣現金和保時捷休旅車，雲林地檢署考量到名車保管不易，且有價值減損的問題，因此今天舉辦拍賣會。

雲林地檢署在拍賣會場上公告車輛的出廠日期，並開放讓競標者近距離賞車，拍賣官、檢察官朱啟仁發動車輛，確認車輛性能正常。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，以往地檢署拍賣車輛頂多20人來領標，今天百萬名車吸引60名競標者。

朱啟仁先告知起標價為250萬元、里程數116公里，短短5分鐘喊價到305萬元，馬上有人加碼到320萬元，其他競標者驚呼，不少人直接放棄。朱啟仁繼續介紹車輛裝備，且車牌「7777」，買了絕不後悔，鼓吹競標者加價，最後王姓男子以340萬元奪標。

王姓男子說，幫人代標，買主想要買來代步用，原本底價是300萬元，得標340萬元，比預期高了很多。（編輯：黃世雅）1090107