陪同柯文哲訪歐洲 北院准侯漢廷具保出境

（中央社記者劉世怡台北8日電）台北市議員侯漢廷涉案，正在台北地院審理，他以陪同台北市長柯文哲訪歐為由，聲請暫時解境15天，台北地院今天表示，日前已裁准，侯漢廷須具保新台幣20萬元。

台北地檢署偵辦中生共諜周泓旭案時，查到王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，107年6月依違反國家安全法將王炳忠與其父王進步、林明正、侯漢廷等4人起訴。

侯漢廷將隨柯文哲赴歐洲考察，向台北地方法院聲請暫時解除限制出境、出海，期間為1月8日至22日。

北院審酌，侯漢廷歷次於偵、審程序中均準時到庭應訊，去年3月間曾裁准暫時解除限制出境，侯漢廷並無棄保潛逃，並審酌出具的台北市議會公函提及柯文哲率團訪問歐洲日程，他是以公費身分參加。

合議庭考量，侯漢廷在海外建立相當的經濟與社會網絡關係能力、現擔任台北市議員，其薪資較一般受薪階級優渥，衡量他在台灣有固定住居所、這次考察停留境外的時間等狀況，裁准侯漢廷須提出新台幣20萬元保證金，自23日零時起就恢復限制出境，逾期未入境返台，則沒入保證金。（編輯：張銘坤）1090108