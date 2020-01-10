盜採馬祖海砂陸船 連江地檢署公告拍賣

（中央社馬祖10日電）去年越界盜採馬祖海域海砂的中國籍採砂船「龍興1399號」，業經判決沒收確定，連江地檢署已公告拍賣船舶，歡迎民眾踴躍參與投標，預訂1月30日下午2時在該署一樓禮堂拍賣室進行拍賣。

地檢署表示，被告庄姓船長等7人駕駛中國籍「龍興1399號」越界盜採海砂案件，經連江地方法院判決確定。為迅速公開拍賣沒收物「龍興1399號」抽砂船，已完成拍賣公告。

為使有意參與競標民眾瞭解抽砂船實際狀況，地檢署除了製作船舶實況影片公布於公開網頁外，並於1月16日及21日下午2時至4時開放民眾登船觀覽，詳細情況請參閱拍賣公告。

「龍興1399號」抽砂船被告7人共同於108年10月23日凌晨，在莒光鄉外海公告限制海域，結夥竊取海砂約2000噸，同年11月25日提起公訴，被告等委任律師請求認罪協商，主任檢察官李俊毅同意協商並即向法院聲請改依協商程序判決。

審酌被告等犯罪手段、破壞海洋環境生態、於偵查中即自白犯罪、態度良好，經協商同意判處被告等人6月至11月有期徒刑及併科罰金新台幣30萬元、10萬元不等，扣案海砂及大陸籍「龍興1399號」抽砂船沒收。（編輯：方沛清）1090110