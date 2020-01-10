更多編輯台推薦新聞：
2020大選投票要帶什麼 出門前必看10大須知
政治

2020大選投票要帶什麼 出門前必看10大須知

專挑難的做 大立光每股賺逾210元寫台股傳奇
證券

專挑難的做 大立光每股賺逾210元寫台股傳奇

莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票
運動

莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

盜採馬祖海砂陸船 連江地檢署公告拍賣

最新更新：2020/01/10 11:10

（中央社馬祖10日電）去年越界盜採馬祖海域海砂的中國籍採砂船「龍興1399號」，業經判決沒收確定，連江地檢署已公告拍賣船舶，歡迎民眾踴躍參與投標，預訂1月30日下午2時在該署一樓禮堂拍賣室進行拍賣。

地檢署表示，被告庄姓船長等7人駕駛中國籍「龍興1399號」越界盜採海砂案件，經連江地方法院判決確定。為迅速公開拍賣沒收物「龍興1399號」抽砂船，已完成拍賣公告。

為使有意參與競標民眾瞭解抽砂船實際狀況，地檢署除了製作船舶實況影片公布於公開網頁外，並於1月16日及21日下午2時至4時開放民眾登船觀覽，詳細情況請參閱拍賣公告。

「龍興1399號」抽砂船被告7人共同於108年10月23日凌晨，在莒光鄉外海公告限制海域，結夥竊取海砂約2000噸，同年11月25日提起公訴，被告等委任律師請求認罪協商，主任檢察官李俊毅同意協商並即向法院聲請改依協商程序判決。

審酌被告等犯罪手段、破壞海洋環境生態、於偵查中即自白犯罪、態度良好，經協商同意判處被告等人6月至11月有期徒刑及併科罰金新台幣30萬元、10萬元不等，扣案海砂及大陸籍「龍興1399號」抽砂船沒收。（編輯：方沛清）1090110

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報