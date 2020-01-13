國道警小隊長請調返鄉 選舉日意外猝死

國道公路警察局泰山分隊小隊長戴明安11日在隊部備勤時意外猝死，分隊同仁12日晚間列隊致敬，送戴員一路好走。（國道警察局提供）中央社記者王鴻國傳真 109年1月13日

（中央社記者王鴻國新北13日電）國道公路警察局泰山分隊小隊長戴明安請調並預定今天回家鄉台南工作，卻疑選舉日支援勤務太累，11日當晚在隊部備勤時意外猝死，讓同仁都感到錯愕與難過。

國道警一大隊今天指出，戴明安11日當天支援選舉留守勤務，當晚10時35分在隊部被發現倒臥昏迷不醒，經查看已無呼吸心跳，員警立即用警車送醫急救，急救到12日凌晨0時55分仍宣告不治。

國道警一大隊指出，48歲的戴明安是警專警員班137期畢業，迄今已服務30年，107年5月到泰山分隊任職，累計嘉獎947次、記功5次。

戴明安為照顧台南老家的父母，請調回南部的國道警察第五大隊任職，原訂今天辦理離差，但沒想到卻是一具冰冷遺體，戴明安的家人昨天來隊部招魂後，在警車開道及同仁列隊舉手敬禮送戴明安一路好走，國道第一公路警察大隊大隊長洪漢程也陪著戴明安回到台南老家並協助處理後事。

國道警一大隊表示，戴明安工作勤奮，他的死讓很多同仁都感覺相當不捨，大隊現階段先協助家屬處理後事，並全力爭取撫卹。（編輯：李錫璋）1090113