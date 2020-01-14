男童疑遭虐死案 北檢起訴母親及同居人

（中央社記者林長順台北14日電）發生在107年11月的2歲男童疑因林姓母親疏於照護而陳屍住處浴室案件，台北地檢署今天偵查終結，將林女及蕭姓同居人依遺棄致死等罪嫌起訴。檢方另通緝在逃的林女胞兄。

台北市消防局於民國107年11月9日晚間7時獲報，林森北路附近公寓有救護案，救護人員到場發現，一名2歲男童已無生命跡象，身上無明顯外傷，研判死亡多時，但男童身形異常消瘦，疑營養不良。

檢警調查發現，有輕度智能障礙的22歲林女在酒店上班，未婚生下男童後交給其他親友照顧，但自107年8月起，因親友不願繼續照顧，由林女胞兄將男童帶到台北給林女扶養，林女胞兄也住在林女租屋處。

檢方指出，林女及胞兄將男童關在廁所內，男童因飢餓痛苦哭鬧時，2人則斥喝、毆打男童。同年9月間，林女在網路上認識蕭姓男子，邀蕭男同居，3人繼續共同凌虐男童，直到林女胞兄、蕭男同年10月間先後離開林女租屋處。

檢方表示，林女隨後長期將男童單獨留置在租屋處，未提供適當食物、照護及救助，蕭男知道這種狀況，對男童不施予援手，反而每天找林女外出遊玩、吃喝不歸，花林女的錢，進而造成男童狀況持續惡化，最終死亡。

台北地檢署依遺棄致死罪起訴林女，並依照國立成功大學法律系教授許澤天的鑑定意見，認定蕭男明知林女應扶養孩子，卻每天約林女外出不歸，剝奪孩子接受母愛照顧扶養等資源，構成遺棄致死罪的幫助犯，將蕭男一併起訴。

檢方另認定林女胞兄涉案，但他長期未到案，檢察官對他發布通緝。（編輯：李亨山）1090114