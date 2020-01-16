汽車疑未禮讓衝撞救護車 7人受傷

（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義縣消防局雙福分隊救護車今天凌晨出勤救護，行經嘉義市中興路、友愛路口，與一輛疑似未禮讓救護車的自小客車發生事故，造成7人受傷，所幸皆輕傷；原因待調查釐清。

嘉義市消防局於凌晨2時26分接獲報案，中興路與友愛路口發生車禍，立即派遣器材車及救護車前往，救護人員抵達現場，發現一輛自小客車與送醫途中的嘉義縣消防局救護車發生交通事故，自小客車的車頭全毀，救護車右前輪受到強烈撞擊脫落，零件散落一地。

消防局表示，當時事故救護車上有1名呼吸急促男病患，另陪同病患的家屬及2名消防員，以及自小客車上3人均沒有受困，坐在騎樓等待救援，7人輕傷，意識清楚。

嘉義市消防局加派4輛救護車、1輛器材車協助救援，分別送嘉義基督教醫院、部立嘉義醫院及台中榮總嘉義分院，相關肇事原因由警方處理。

嘉義縣消防局第二大隊表示，雙福分隊救護車凌晨出勤務，載著呼吸急促、年約80多歲的老翁前往部立嘉義醫院急救，不料行經嘉義市中興路、友愛路路口，與一輛自小客車發生事故，還好車上人員無生命危險。

警方指出，當時救護車從中興路往部立嘉義醫院方向行駛，自小客車則是友愛路往市區方向行駛，自小客車駕駛疑似未禮讓救護車造成事故，雙方駕駛均無酒駕。（編輯：張芷瑄）1090116