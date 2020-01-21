苗栗石虎疑中陷阱截肢保命 難重回山林

苗栗縣大湖鄉民眾日前發現一隻受傷石虎，疑誤中陷阱導致左前肢嚴重壞死，雖緊急截肢保命，但也因而影響野外捕食能力，恐難再重返山林。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 109年1月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣大湖鄉民眾發現一隻受傷石虎，疑誤中陷阱導致左前肢嚴重壞死，經緊急救傷被迫截肢保命，由於斷肢石虎野外捕食能力大受影響，恐難再重返山林。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦今天表示，這隻受傷公石虎是年輕亞成體，15日在大湖鄉山區被民眾發現後通報縣府，農業處派員前往發現牠疑似誤入陷阱，左前肢受傷嚴重幾乎壞死，且嚴重脫水，先送往動物醫院急救，被迫截肢保命。

張葦指出，石虎斷肢後，野外捕食能力將大受影響，恐難再重返山林，目前該隻受傷石虎已送往南投特生中心安置收容。

臉書「野生動物急救站」po出石虎截肢包紮照片，驚恐而無助眼神惹人憐惜，貼文並指出，從石虎傷勢推測應是遭遇陷阱，才造成如此嚴重傷勢，「在野外，可能有更多我們沒看見的野生動物們正面臨著艱難的處境」。

苗栗縣政府農業處提醒，使用獸鋏、毒物或其他方式，任意虐待傷害動物，違反野生動物保育法與動物保護法，須負刑事責任，呼籲民眾如發現獸鋏、獵具等陷阱，協助通報清除。（編輯：張銘坤）1090121