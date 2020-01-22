雲林元長鄉五塊村長以1票1千買票 檢提起公訴

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣元長鄉五塊村長蔡龍烟今年選舉期間，涉嫌1票新台幣1000元幫雲林縣立委候選人張嘉郡買票，雲林地檢署今天偵查終結，認為蔡龍烟涉嫌違反選罷法提起公訴。

蔡龍烟否認犯案，僅說是廣發文宣品，卻無解釋現金緣由，檢方今天將蔡龍烟提起公訴，全案移審到雲林地方法院，法院仍在開羈押庭。

張嘉郡接受中央社記者電訪時表示，莫名其妙，不予置評。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，蔡龍烟為使張嘉郡順利當選，對有投票權的人交付賄賂，向具有投票權的甲女行賄。蔡龍烟向甲女說支持張嘉郡、票要蓋給張嘉郡，並以1票1000元為代價，確認甲女家有4人具有投票權，將4000元連同張嘉郡競選文宣裝在夾鏈袋中，擲入甲女所在的庭院。

雲林地檢署檢察官日前指揮專案小組到蔡龍烟家和甲女家搜索，扣得張嘉郡競選文宣品等證物，檢方也依據相關資料陸續傳喚60名村民，目前在偵查中，尚未結案。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，蔡龍烟以賄選方式買票，嚴重影響社會善良風氣，敗壞選風，漠視政府查辦賄選之決心，誠屬不該，建請法院具體求刑，以示儆懲。承辦檢察官考量甲女犯後態度良好，年事已大，予以不起訴處分，給予改過自新的機會。（編輯：黃世雅）1090122