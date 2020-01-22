潑灑汽油衝撞轎車 男子引火焚身送醫

新北市樹林區大安路一處工廠前22日晚間發生汽車火警，蔡姓男子涉嫌潑灑汽油後，騎機車衝撞轎車卻引起火舌燒向自己，消防人員獲報到場將他送醫急救，警方將進一步調查動機。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市蔡姓男子今天晚上涉嫌在一家工廠前潑灑汽油後，騎機車衝撞轎車卻引起火舌燒向自己，造成全身60%燒燙傷。消防局前往救護將他送往亞東醫院急救，警方將進一步調查動機。

新北市政府消防局表示，晚上6時許接獲報案，位於樹林區大安路145巷有一起汽車火警。消防隊員趕抵現場，將蓄意騎機車衝撞路邊車輛的22歲蔡姓男子送往亞東醫院急救。

消防局說，除了蔡男造成本身60%燒燙傷，一名56歲男子在協助滅火過程身體不適，也被送往亞東醫院觀察。汽車火警在10分鐘後撲滅，未波及建築物。

樹林警分局說，初步瞭解是蔡姓男子騎車到大安路一家工廠前，涉嫌先潑灑汽油後，再騎車衝撞工廠前停放的轎車，造成瞬間起火燃燒，火舌卻往蔡男身上竄燒，造成燒燙傷。

至於蔡姓男子動機，是否因前幾天與工廠人員發生衝突，企圖報復，警方將等患者傷勢穩定後，進一步製作筆錄調查。（編輯：唐聲揚）1090122