桃園警發文武漢市場帶好料回台 記過再送辦

桃園市警局八德分局表示，警方調查發現，吳姓員警並未出國，但休假期間在個人臉書發表「武漢肺炎」不當言論，吳姓員警接受調查時說，臉書張貼的照片是從網路找的圖，當時只是想要跟朋友開玩笑，不知道自己的行為是錯的。（桃園市警局八德分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年1月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市警局八德分局吳姓員警在臉書貼上「武漢華南海鮮批發市場」及防疫人員的照片，表示要帶好料回去和大家分享，八德分局今天記過並依法送辦，檢方諭令以新台幣兩萬元交保。

有民眾在批踢踢發文指出，一名吳姓網友26日在臉書「中國華南水果批發市場」打卡說，「來這邊帶點好料的回去和大家分享」，但照片卻使用疑似武漢肺炎病毒發源地的「武漢華南海鮮批發市場」及防疫人員的照片，引發網友熱搜並檢舉。網民也發現，發文者就是曾捏造自己是青棒國手的八德分局員警吳志明。

八德分局副分局長黃柏青表示，警方調查後發現，吳姓員警並未出國，但休假期間在個人臉書發表「武漢肺炎」不當言論，分局也通知吳姓員警說明，吳姓員警接受調查時說，臉書張貼的照片是從網路找的圖，當時只是想要跟朋友開玩笑，不知道自己的行為是錯的，在得知貼文遭網友熱搜後，也已將文章刪除。

黃柏青指出，八德分局已召開考績委員會，將吳姓員警記一大過並調地處分，未來會對他加強輔導考核，如果還是不適任警職，將予以淘汰，而吳姓員警今天已經到偵查隊製作筆錄，訊後依傳染病防治法相關規定移送法辦，檢方則諭令以兩萬元交保。

黃柏青也籲請民眾，不要再截圖轉傳，以免造成民眾恐慌而觸犯法律。（編輯：吳協昌）1090128