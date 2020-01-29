縱火燒死母親姐重傷 警逮捕林男殺人罪移送

新北市林姓男子（中）涉嫌以汽油縱火自家彩券行，燒死自己母親，並造成姐姐重傷。警方29日凌晨逮捕林嫌，檢方晚間相驗後，警依殺人罪嫌移送。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月29日

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市新店區中興路三段彩券行昨晚遭縱火，新店警方今天凌晨在台北市西門町的飯店逮捕涉嫌縱火的彩券行老闆娘兒子林姓男子。林母在火警中被燒死，姐姐重傷，警方晚間移送。

新北市新店警分局表示，新店區中興路三段某彩券行，昨天晚上約9時發生火警。警方接獲119通報當地遭人縱火後，迅速派員前往處理。

警方說，派遣警力到場了解，林男與姐姐因細故爭執，一氣之下前往加油站購買汽油，並在彩券行潑灑汽油縱火，導致林男的母親走避不及，命喪火場，送醫時已經無生命跡象，送醫急救仍不治。

警方說，林嫌和姐姐發生口角爭執，氣憤下在彩券行內惡意縱火發洩情緒，結果造成母親逃生不及葬身火窟，林男姐姐因灼傷送往新店慈濟醫院急救，重傷轉台大醫院治療。大火造成1死1重傷悲劇。

警方說，根據調閱沿線監視器發現，嫌疑人林男犯案後搭乘捷運前往台北市西門町。警方研判可能投宿附近飯店，因此地毯式清查。

警方今天凌晨3時30分許，在台北市中華路一段附近的飯店內查獲林男到案，林嫌也坦承犯案。檢方今天傍晚前往醫院相驗，警方將於詢問後，依殺人及公共危險罪嫌將林男移送台北地檢署偵辦。（編輯：陳清芳）1090129