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18年前炒正峰工業股票 古董張遭判6月定讞

最新更新：2020/02/03 14:13

（中央社記者劉世怡台北3日電）股市作手「古董張」張世傑被控18年前與上櫃公司正峰工業董事長鍾明甫聯手炒股，台灣高等法院台中分院更一審去年認定適用速審法而判刑6月；經上訴，最高法院今天駁回而定讞。

判決指出，鍾明甫（已判刑4年定讞）於民國90年11月間，為吸引外資及法人投資買進正峰公司的股票，明知正峰公司的交易量過少，而無法吸引外資進入，與時任營業員張嘉元（已死亡）炒股。

判決指出，正峰公司股價於91年1月中旬，仍回跌至19元左右；張嘉元為求高價出清手中尚未出脫的持股，轉而尋求與股市作手張世傑合作。張世傑利用人頭戶、投顧會員等，拉抬正峰公司股票的股價。

判決指出，張世傑另於91年3月下旬，連續多日在平面報紙，以「總統投顧」名義刊登正峰公司股票不實的利多消息，鼓吹大眾及投顧會員進場買進正峰公司股票，以利出脫手中持股。

台灣高等法院台中分院更一審去年認定，案件繫屬一審爭訟已逾8年，符合刑事妥速審判法的減刑規定，依違反證交法的操縱證券交易價格罪，判張世傑6月徒刑；經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1090203

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