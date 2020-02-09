區塊鏈遊戲養寵物詐女大生 刑事局揭騙術

（中央社記者黃麗芸台北9日電）根據刑事局自今年起至2月4日的分析統計，「區塊鏈遊戲圈養虛擬寵物」假投資真詐財案共計26件，又以「賴上萌寵」的19件居冠，南投縣林姓女大生去年底因此遭騙、匯出5筆款項。

詐騙手法不斷推陳出新，刑事局今天發布新聞稿表示，分析近期「區塊鏈遊戲圈養虛擬寵物」的假投資真詐財詐騙手法，自今年1月起至2月4日止，共計受理26案。

其中，又以「賴上萌寵」的19件居冠，其次依序為「派特寵物街」3件、「貔貅世界」2件、「銀行探索」和「寵物星球」各1件。

南投縣1名林姓女大生在去年12月中旬於交友APP軟體認識一名陳姓女網友，並主動要求加入林女的LINE帳號，隨即推薦區塊鏈遊戲「賴上萌寵」，聲稱可透過投資虛擬貨幣手法，再將飼養的網路寵物以高價賣出進而獲利。

林女經對方不斷鼓吹投資，自去年12月底至今年1月6日止，陸續匯出5筆款項、共計新台幣3萬2000元，但林女在1月14日欲將投資的虛擬貨幣販賣以換回新台幣時，才發現網站網頁已關閉，且陳女的Line帳號也停用而無法聯繫，才驚覺受騙。

刑事局指出，歹徒常透過架設網站、臉書社團、私人LINE帳號及交友軟體等管道，利用科技、遊戲類網站發布文章吸引被害人注意、搭訕，相加好友後進而慫恿投入資金，並標榜「高額獲利、穩賺不賠」等口號吸引被害人投資虛擬貨幣，一旦得手不法獲利便人間蒸發。

刑事局提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，以免被騙。（編輯：張銘坤）1090209