更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明
生活

武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣
國際

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台女菲律賓謀職變惡夢 記者會泣訴被迫勞役

最新更新：2020/02/12 12:38

（中央社記者林行健台北12日電）一名台灣女子今天在馬尼拉泣訴赴菲律賓求職卻被限制行動、強迫勞役的經歷。中華民國駐菲代表處表示這名受害人並未向代表處求救，目前已與菲國相關單位瞭解中。

這名英文名為Ivy的23歲賴姓（音譯）女子上午在菲國女參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）召開的記者會上現身說法，稱自己是持觀光簽證來菲，在博彩產業應徵行政工作，不料卻被限制行動。

她說：「我告訴他們我想回台灣，但他們強迫我為他們工作，還說在台北有後台，即使我跑掉還是會被他們找到。」

賴女談話間多次哽咽、停頓，全程緊緊抓住漢迪夫洛斯的手，「我請求台灣政府幫幫我，讓我回家。」

記者會全程在漢迪夫洛斯的臉書上直播。

記者會採訪通知上原先寫道，「一名人口走私受害者將現身說法，講述被迫賣淫的經驗」，但漢迪夫洛斯在記者會上改口，稱賴女是一名「被人口走私（到菲律賓）的網路賭彩業員工，不是從事性工作的女子。」

長期關心女權的漢迪夫洛斯表示，賴女的旅行文件被雇主扣押，強迫工作，後來在友人協助下成功逃脫。

漢迪夫洛斯在隨後的一篇新聞稿中引述說：「他們在其他男人面前碰我的身體，然後他們哄堂大笑。她（賴）還說，自從稍早前獲救後，接到許多威脅。」

中華民國駐菲代表處表示，先前並未接獲任何求助電話，目前已與菲國警方及相關單位聯繫中，準備提供協助。（編輯：陳正杰）1090212

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報