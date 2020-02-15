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首頁 / 社會

涉為賭博網站洗錢 4人遭羈押

最新更新：2020/02/15 18:08

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高雄檢警調聯手在台中查獲兩岸聯手利用人頭帳戶為賭博網站洗錢，傳喚10多人到案，其中兩家公司4名幹部訊後經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，其餘交保或請回。

橋頭地檢署接獲情資有不法組織以公司為掩護，設立水房（地下匯兌據點），利用中國人頭帳戶為非法賭博網站洗錢，並經由大陸公司在台業務人員以地下匯兌方式，將所收款項匯回台灣洗錢。

橋頭地檢署於是指揮與高雄警調單位組成專案小組偵辦，12日搜索台中市一家公司，以及位在台中市的一家中國大陸公司在台業務處，查扣中國人頭帳戶（U盾）396個、電腦主機27台、銀聯卡155張、手機127支、存摺53本及現金新台幣40萬960元等證物，以及BMW、瑪莎拉蒂、Lexus等3部名車，並將台中這家公司林姓負責人（39歲）、李姓業務主管（26歲）、洪姓女人事主管（36歲）、大陸公司在台林姓業務經理（27歲）等14人拘提到案。

專案小組調查發現，林、李、洪等人以公司名義，先後在高雄市左營區、台中市西屯區等地設立地下匯兌據點，招募員工並大量收購或承租中國人頭帳戶，為賭博網站洗錢，並從中賺取手續費，108年12月至109年2月間短短3個月內洗錢金額達10億人民幣。

李男等3人再由大陸在台公司林姓業務經理以非法地下匯兌方式，將人民幣兌換為等額的新台幣，再以匯款或提領現金方式交給國內客戶，每月經手洗錢獲利金額估計達上百萬人民幣。

全案經檢察官訊問後，認台中這家公司林、李、洪姓幹部涉犯賭博罪、洗錢防制法、大陸在台公司林姓幹部涉銀行法、洗錢防制法等罪嫌重大，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，14日向法院聲請羈押禁見全部獲准；其餘共犯由檢察官諭知新台幣3萬至5萬不等交保或請回。

專案小組後續將擴大清查全案相關金流及其他共犯，並籲請民眾不要任意提供個人帳戶存摺供他人使用，也不要任意為他人從事地下匯兌的轉帳行為，以免觸法。（編輯：謝雅竹）1090215

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