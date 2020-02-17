北市萬華三水街槍擊案 警逮兩嫌送辦

台北市萬華區三水街的飲酒店16日清晨發生酒後鬥毆事件，造成1人中彈送醫治療，台北市警察局萬華分局積極偵辦，先查獲施男到案，另有幫派背景的方男也在警方強力查緝下，於16日晚9時許投案，並查扣一把犯案用的手槍。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年2月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）北市萬華區連2天驚傳槍響事件，其中三水街飲酒店昨天清晨因兩男酒後糾紛，方男竟開槍攻擊，導致王男左腿中彈送醫，經警方強力查緝，昨天1人遭查獲、另1人投案，依法送辦。

萬華區和平西路和三水街的飲酒店分別於15、16日清晨發生酒後鬥毆事件，前者造成兩男撕裂傷，後者則有1人中彈送醫治療，台北市警察局萬華分局積極偵辦，今天宣布偵破三水街一案。

根據調查了解，三水街一處飲酒店於昨天清晨5時發生槍擊案，造成被害人王男左腿有一處槍傷，警消協助送台大醫院救治，無生命危險。

萬華警獲報後，立即和市刑大刑警大隊共組專案小組偵辦，經查犯案者為方男和施男，兩人於昨天凌晨2時許到案發店家內飲酒，但因消費糾紛和櫃檯人員起衝突。

被害人王男當場勸阻，不料竟引發方男不滿，方男便回家取槍並返回現場，趁隙朝王男左腿開1槍。

警方於昨天上午7時許先查獲施男到案；另有幫派背景的方男也在警方強力查緝下，於昨晚9時許投案，並查扣一把犯案用的手槍，其和近期警方淘汰的史密斯威森制式手槍同型。

全案依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

此外，萬華區和平西路三段的一間飲酒店15日上午6時許也爆發2派酒客鬥毆事件，過程中造成2男撕裂傷，還有人開道具槍示威，警方目前已掌握8名涉案者身分，現有5人到案。

萬華分局表示，近期轄內發生多起重大刑案，除積極破獲以外，也規劃組合警力，重點針對商圈與飲酒場所，綿密巡邏治安重點並威力掃蕩臨檢幫派圍事場所及易生治安事件的飲酒店，以維護轄區治安。（編輯：張銘坤）1090217