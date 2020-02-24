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越南籍移工好心勸架 遭刺枉死異鄉

最新更新：2020/02/24 20:16
新北市樹林區23日深夜發生越南移工命案，越南籍阮姓移工幫朋友勸架時，遭人持利器攻擊，當場大量失血，送醫急救不治。警方24日表示，已鎖定涉有重嫌的5男2女全力追緝。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真　109年2月24日
新北市樹林區23日深夜發生越南移工命案，越南籍阮姓移工幫朋友勸架時，遭人持利器攻擊，當場大量失血，送醫急救不治。警方24日表示，已鎖定涉有重嫌的5男2女全力追緝。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真　109年2月24日

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市越南籍阮姓移工，23日深夜幫朋友勸架時，未料遭人持利器朝胸部及腹部攻擊，當場大量失血，送醫急救不治。樹林警分局今天表示，依據線索追緝逃逸的凶嫌。

樹林警分局今天表示，23日晚間11時接獲民眾報案，樹林區西圳街有發生爭吵糾紛事件。警方到場後發現阮姓男子全身是血倒臥路邊，警方與消防將阮男送醫，急救後仍宣告不治。

警方說，將在場的越南籍余女、阮女，全數帶回釐清案情。

警方初步調查，阮男與余女是朋友關係，昨晚一起至余女的男朋友住處聚餐。過程中，余女接到前同事阮女電話，要求談判過往嫌隙。

過程中，阮女夥同2名女子及5名男子前往聚餐處，談判過程中彼此起爭執，阮女人馬圍毆余女。

阮男在衝突中，見朋友余女遭毆打於是上前勸阻，未料遭其中一名男子持利器攻擊，造成胸部及腹部多處穿刺傷，送醫後仍不治。

警方說，凶嫌犯案後，眾人逃離現場，只有余女、阮女留在現場。目前已鎖定涉有重嫌的5男2女全力追緝，並將釐清過程中是誰動手刺殺死者，將朝殺人罪嫌調查。（編輯：方沛清）1090224

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