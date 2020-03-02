高雄查獲愷他命原料 成品可毒害逾百萬人次

（中央社記者陳朝福高雄2日電）高雄檢警今天宣布查獲不法集團走私第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」496公斤，辦案人員說，毒料約可製300公斤成品，能供170萬人次吸食，恐影響國人健康甚鉅。

橋頭地檢署指出，去年11月間接獲檢舉情資，指疑有販毒集團利用空運方式走私毒品進口。橋檢指揮保安警察第三總隊第二大隊、高雄市刑事警察大隊、刑事警察局偵查第八大隊、航空警察局高雄分局、關務署高雄關等，共組專案小組偵辦。

經過多月偵辦、查獲、溯源清查金流及共犯，保安警察第三總隊第二大隊今天召開記者會說明偵辦過程，並強調這是行政院民國於民國108年6月11日新增「三級丁氧羰基去甲基愷他命」為第四級毒品先驅原料後，所查獲的首例。

保三總隊第二大隊表示，利用警政署大數據資料庫分析研判，發現不法集團利用空運方式走私毒品進口可信度極高，並經專案小組交叉分析比對上萬筆空運進口貨物動態資料後，發現有1個從香港進口申報化學原料（二氧化鈦）案十分可疑。

高雄檢警掌握吳姓男子假冒某國際公司名義以進口「二氧化鈦」名目，將496公斤「三級丁氧羰基去甲基愷他命」藏放於4個鐵桶，再分裝成2只木箱自中國大陸深圳地區利用港龍航空班機空運，經由香港機場，於108年11月20日運輸至高雄國際機場。

橋檢檢察官指揮專案小組於高雄機場進口貨運站開箱查驗，發現2個木箱內共有4個鐵桶，每桶裝滿第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，總重496公斤，檢警先按兵不動，直到隔2天後逮捕自台中開車南下準備提貨的吳男等4名男子。

高雄檢警查出，吳男是受販毒集團以新台幣50萬元代價協助運毒。這批毒料約可製造300公斤的愷他命，若流入市面估計可供170萬人次吸食，恐影響國人健康甚鉅。

檢方訊後，認為吳男等人涉犯毒品危害防制條例，罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押吳男獲准，其餘3人分別以3萬元至5萬元交保，並再傳喚相關人員4人到案。檢警持續追查相關金流及共犯。（編輯：戴光育）1090302