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性侵假釋犯搶檳榔攤 警依恐嚇取財罪送辦

最新更新：2020/03/03 21:44

（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮性侵假釋男子歐力源昨晚破壞電子腳鐐，駕車至台北行搶檳榔攤，隨即南下逃逸至高雄遭逮，警方今天晚間近9時將他押回台北偵訊，全案詢後依恐嚇取財罪嫌移送士林地檢署偵辦。

花蓮地檢署受保護管束人53歲歐力源因懲治盜匪條例等罪，經法院判處無期徒刑確定，於民國106年8月15日假釋出監並付保護管束，但他昨晚破壞電子腳鐐後逃離住處，並於今天凌晨2時許逃至北市大同區行搶，隨即南下逃逸，並於今天下午近4時於岡山、燕巢交界處落網。

警方晚間近9時將歐力源帶回北市偵辦，台北市警察局大同分局表示，歐力源於今天凌晨2時52分駕車至轄內環河北路一處檳榔攤恐嚇取財，得手贓款新台幣5000餘元，他犯案後立即駕車南下逃逸，直到下午3時40分許於高雄國道燕巢交流道一帶遭查緝到案。

歐力源犯案後，大同分局和台北市警察局刑事警察大隊立即成立專案小組追緝，並報請士林地檢署指揮偵辦，經確認歐力源逃逸至高雄地區後，即刻通報高雄市警察局刑事警察大隊協助發布查緝訊息，高雄市警察局岡山分局在下午3時40分許於高雄國道燕巢交流道一帶將他攔查到案。

根據警方調查了解，歐力源曾因案入獄服刑，後雖獲假釋，仍有配帶電子腳鐐，他昨晚9時55分許破壞電子腳鐐後逃逸，花蓮地檢署發現異常訊號後，立即通知花蓮縣警察局派員前往查看，確認歐力源破壞電子腳鐐後逃逸，隨即撤銷假釋並發布通緝。

警方晚間詢後，全案依恐嚇取財罪嫌將歐力源移送士林地檢署偵辦。

法務部保護司副司長林嚞慧指出，歐男脫逃後，花蓮地檢署專責的觀護人已通報，由矯正機關啟動撤銷假釋並報請檢察官核發殘刑指揮書，歐男歸案將面臨殘刑25年刑期，且服刑期間不能再假釋。以他已53歲，服刑期滿出獄已近8旬。（編輯：張銘坤）1090303

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