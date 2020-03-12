留言確診個案社區假訊息引恐慌 女子遭送辦

（中央社記者王朝鈺基隆市12日電）基隆一名民意代表在臉書發文，提到基隆出現第1例武漢肺炎確診病例，黃姓女子留言，明確指個案在基隆某社區，經警方查證後確認為不實訊息，今天下午訊後將黃女移送法辦。

基隆市一名民意代表今天在臉書（Facebook）專頁發文，提到基隆市出現第1例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，藉以提醒民眾勤洗手、戴口罩，全民一起防疫，不過，卻有網友在下方留言，指這名確診病患位在基隆市某大型社區，造成社區民眾恐慌。

基隆市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊接獲檢舉後隨即調查網友身分，並經中央流行疫情指揮中心及基隆市衛生局證實，確認屬不實訊息，立刻報請基隆地檢署指揮偵辦。警方下午1時許通知嫌疑人47歲黃女到案說明，黃女坦承訊息未經查證，僅聽親友提到病患好像在這處社區。

警方表示，黃女觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪嫌，下午訊後將黃女移送基隆地檢署偵辦，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1090312