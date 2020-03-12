女涉假藉吳敦義名義索玉珮 士檢起訴詐欺罪

（中央社記者蕭博文台北12日電）中華民國工商建設研究會幹部蔡姓女子涉嫌假藉安排時任國民黨主席吳敦義出席剪綵等理由，向李姓銀樓女業者詐取價值220萬元的玉珮，士林地檢署日前依詐欺罪嫌起訴蔡女。

士檢起訴書指出，蔡女與時任中國國民黨主席吳敦義及吳敦義胞妹相識，李女以經營銀樓為業。

106年2月間，李女打算成立公司並邀請名人剪綵以利業務推展，蔡女得知後，向李女謊稱可代為送3個大禮給吳敦義、吳妻、吳妹，以商請吳敦義到場剪綵，李女因此交付價值120萬元的3件彌勒佛翡翠墜子即大件翡翠玉珮給蔡女。

106年6月間，蔡女另向李女佯稱，吳敦義要選總統，打算到李女銀樓挑選志工禮，李女因此交付價值100萬元的平安扣古錢即小件翡翠玉珮20件給蔡女。

李女直到106年7月間，經工商建設研究會學長告知蔡女曾以相同手法向政商人士索取餽贈，進而質問蔡女，並與吳敦義胞妹、蔡女會談後才知受騙。

蔡女否認詐欺，吳敦義胞妹則證稱，從未委託蔡女向李女索取東西。檢察官調查全案事證，認為蔡女涉犯詐欺取財罪嫌，日前予以起訴。（編輯：張銘坤）1090312