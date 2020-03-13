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辦公室主任涉人頭申領助理費 厲耿桂芳獲緩起訴

最新更新：2020/03/13 12:12

（中央社記者林長順台北13日電）前台北市議員厲耿桂芳辦公室主任詹麗玲，因自己的薪資帳戶被凍結，涉嫌以女兒及何姓友人人頭申領助理費用。台北地檢署今天將厲耿桂芳、詹麗玲及何姓友人緩起訴處分。

檢方指出，詹麗玲與女兒耿葳原本同在厲耿桂芳的辦公室服務，詹女於民國100年11月間獲知自己的薪資帳戶被法院扣押凍結，同年12月改由女兒擔任助理領取薪資新台幣4萬元，兩人繼續在厲耿桂芳辦公室服務。

檢方調查，103年6月至105年9月間，耿葳赴美留學，詹女在徵得厲耿桂芳同意後，繼續以女兒名義申領薪資。104年8月間，詹女因工作繁忙及年資益增，厲耿桂芳予以加薪2萬6000元，詹女另找何姓友人擔任人頭申領。

檢方偵辦期間，厲耿桂芳、詹麗玲及何女均坦承不諱，檢察官查出詹女有實際工作並提供勞務，並無溢領；厲耿桂芳的動機只是要幫助職員免遭查扣薪資，並未侵吞款項，與先前若干議員涉嫌詐欺或貪污罪的案子不同，將3人予緩起訴處分。

檢方表示，厲耿桂芳等3人的緩起訴處分期間均為2年，詹女應於確定日起12個月內，向公庫支付40萬元；厲耿桂芳應於確定日起6個月內，向公庫支付40萬元；何女應於確定日起8個月內，向公庫支付10萬元。

另外，耿葳偵訊時供稱，在議員辦公室幫忙期間，並不知道實際聘僱及薪資帳戶狀況，帳戶一向由母親保管使用，出國後國內事務也都是由母親處理。

檢方認為並無積極證據足以認定耿葳涉案，予不起訴處分。（編輯：戴光育）1090313

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