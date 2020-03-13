散布長庚醫院不實疫情資訊 台中男子遭法辦

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市丁姓男子日前在網路群組散布「長庚醫院確診35個」等不實肺炎疫情資訊，案件經民眾向1922防疫專線通報，刑事局中部打擊犯罪中心昨天循線通知他到案，訊問後依法送辦。

刑事警察局偵六大隊第一隊今天表示，有民眾於民國109年3月初向1922防疫專線通報指出，有人透過LINE通訊軟體在某中部群組張貼「長庚醫院確診35個」、「政府不敢公布」及「只公布5個」等有關武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）的不實訊息。

案件經疾管署認定為不實訊息涉嫌違法，足以使一般民眾因訊息心生恐懼，或不信任指揮中心發布的訊息，轉報刑事局中部打擊犯罪中心偵辦。

警方調閱相關資料分析後，查出貼文者為台中市龍井區31歲丁姓男子，丁男於今年2月29日在中部群組匿名張貼疫情不實訊息，警方昨天循線通知丁男到案說明。丁男辯稱在網路看到訊息，才轉傳在群組內。

警方訊問後今天依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌，將丁男函送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾在防疫期間切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情的不實資訊，極可能使他人心生恐懼或影響疫情控制，警方將依法速查嚴辦，勿因匿名發布而心存僥倖。（編輯：謝雅竹）1090313