員警遊土耳其回程班機被取消 彰縣警局將助返台

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣警察局有員警帶著妻子3月10日跟團前往土耳其旅遊，原本預計20日回來上班，不過受到武漢肺炎疫情影響，員警回台時間可能延誤，但縣警局指出，會協助員警和妻子返台。

由於台灣有土耳其旅行團回到台灣後，有多人被列為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病患，員警和妻子在土耳其旅遊的消息經媒體報導後，在網路引發熱議，不少網友大罵員警不應該在此時出國，也有網友認為員警回到台灣後會為同事帶來困擾。

彰化縣警察局長方仰寧面對上級長官詢問此事時說，面對不可期待的後果，他還是交代同仁給予提供必要的協助，畢竟還是自己的同事，應協助他順利返國。

彰化縣警察局秘書科長陳欽文接受媒體採訪時指出，這名員警在8個月前就已經跟旅行社報名為期10天的土耳其旅遊團，1人團費約10萬元上下，當初員警和妻子出發前，就曾提醒他們要注意疫情，但員警還是決定出發。

陳欽文指出，他們一直跟這名員警有聯絡，目前已知員警原本回程預定搭乘的班機已經被取消，員警回台的時間可能會延誤，員警也表達歉意，等到員警回國後，會要求他落實相關的防疫規定，身體健康再回來上班。

也有基層員警指出，這名員警出國時，土耳其疫情還不嚴重，政府也還沒有把土耳其列入旅遊警示國家，當初如果決定取消，1個人10萬元的團費可能面臨無法退費的窘境，只能說疫情變化的速度太快，讓大家都措手不及。（編輯：陳俊碩）1090317