台東火警母和男嬰葬身火窟 鄰居難過來不及搶救

台東縣卑南鄉龍過脈部落17日傍晚發生住宅火警，30歲婦人和6個月大男嬰被燒死床上，婦人的丈夫回家後難過的緊抱2個小孩，蹲在牆角。中央社記者盧太城台東攝 109年3月17日

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣卑南鄉龍過脈部落今天傍晚發生住宅火警，30歲母親和6個月大男嬰被燒死床上，母子倆仰躺相距約2公尺，起火原因尚在調查中。

目擊者表示，今天下午約5時左右，鄰居忽然看到火苗，大家都知道母子在屋內，試圖進入搶救，但因起火平房只有1個出入口，被烈火封住無法進入，大家趕緊通報台東縣消防局，消防人員雖然立即趕到現場將火勢撲滅，但瓦房已經燒到塌陷。

消防人員表示，進入火場後，發現神明桌、客廳、臥室燒的面目全非，30歲的母親和6個月大的男嬰陳屍大通鋪，2人皆仰躺，相距約2公尺，屍體已燒焦。

陳姓屋主男子接到鄰居電話趕回家，看到家裡已經被拉起封鎖線，難過的緊抱2個小孩。他說，今天一早出門工作，父親也出門到花蓮，家裡只留下妻子和5歲、6歲及6個月大的兒子，當時5歲、6歲的小孩在隔壁鄰居家，4歲的女兒在家扶中心。在屋內被燒死的是他30歲妻子及6個月大的兒子。

陳男向台東縣消防局火場調查人員表示，平常傍晚時候是妻子幫小孩洗澡的時間，等他工作回來後才會開始煮飯菜，為何發生火警他也想不透。

台東縣消防局火調人員表示，從現場初步觀察，無法研判起火點以及起火原因，還要進一步深入鑑定和調查。（編輯：黃世雅）1090317