自歐押解犯嫌返台 刑事局11警居家檢疫

（中央社記者黃麗芸、蘇木春台北18日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，5至14日自歐洲返台者，即日起回溯居家檢疫14天。刑事局指出，11名刑警於13、15日自蒙特內哥羅押解26名犯嫌返台，即日起均居家檢疫。

台中地檢署偵辦跨國詐騙案，警方自今年初至3月15日止，先後分5批從歐洲蒙特內哥羅押解92名犯嫌返台。其中，3月13日有8嫌、3月15日有18嫌，犯嫌返台後有2人交保、其餘均被羈押。

刑事局國際科長甘炎民今天受訪表示，此案因違反蒙特內哥羅組織犯罪及人口販運罪嫌，基於台、蒙雙方有刑事司法互助協定，刑事局依法律程序派員前往執行任務，返台時曾過境土耳其停留約1小時。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，甘炎民指出，行前曾針對專案人員做相關預防措施及防疫勤教作為，提醒同仁注意搭機、轉機等問題；另也事先請求當地國家提供相關疫情狀況，獲得回覆為均無異狀。

同時也請專案人員加戴口罩、護目鏡及手套等防疫裝備，並協調航空公司安排飛機末端艙等座位，與其他旅客區隔，降低返程染疫機率。

甘炎民表示，犯嫌押解回台時，其搭機回程裝備也都比照專案人員，途中也控管人流，以降低與其他群眾交叉互動。

他說，刑事局這次執行勤務共計有11名專案人員，返台後均依自主健康管理要點辦理每天測量體溫、全日帶口罩、勤洗手消毒；另配合疫情指揮中心宣告，即日起辦理實施居家檢疫，刑事局後續也將視情況隨時啟動因應作為。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，14日起對於歐洲多國已全數展開入境者居家檢疫，即日起展開回溯式居家檢疫，凡是3月5日至14日期間，從歐洲以及杜拜、埃及、土耳其等國返台者，一律居家檢疫14天。（編輯：戴光育）1090318