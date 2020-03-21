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高雄林園縱火案1死1傷犯嫌 法院裁准羈押

最新更新：2020/03/21 08:47

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄市林園區一棟民宅5日發生疑遭縱火，釀1死1傷案，警方昨天逮捕涉重嫌的被害人堂兄王姓男子，並依殺人等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；檢方深夜向法院聲押王男獲准。

由於王男涉縱火後失聯，高雄地檢署指揮高雄市警察局林園分局組專案小組偵辦，經警方連日追緝，查出王男藏匿在林園地區，且經員警查訪，發現王男房間物品有被動過，昨天派員埋伏，逮捕躲在2樓的王男帶回偵辦。

這起火警造成被害人王姓姊弟1死1傷，檢警專案小組調查發現，住在隔壁的被害人堂兄王男，疑因烤肉糾紛不滿，與堂弟有互控傷害案件官司，於是在5日法院首次開庭審理當天，涉嫌縱火後失聯，檢方下令警方追查拘提到案。

據了解，王男訊問時，認為自己是傷害案官司中被打的受害人，卻被起訴表達不滿，但否認有殺人犯意。警方訊後依涉犯殺人、縱火等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方深夜向法院聲押王男。

高雄地方法院召開羈押庭，承審法官認為被告王男以涉犯殺人重罪、且有逃亡之虞，且因訴訟爭端加害親戚致1死1重傷，有羈押必要，裁准羈押。（編輯：洪學廣）1090321

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