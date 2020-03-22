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台東渡假村玩水泡溫泉 8歲童泳池溺斃

最新更新：2020/03/22 21:17

（中央社記者李先鳳台東縣22日電）台中市8歲盧姓男童隨家人一起到台東旅遊，今天下午在知本一家渡假村內的游泳池溺水，經送醫搶救仍不治；將待檢察官相驗，家屬完成招魂儀式後，遺體帶回台中辦理後事。

警消透露，盧姓男童與父母、弟弟及鄰居共3大2小，昨天從台中市自駕車到花蓮旅遊，今天準備從南迴返回台中，途經台東知本臨時起意到一家度假村玩水、泡湯，準備趕夜路回台中，不料發生溺水意外。

盧父向警方表示，長子原在兒童池玩水，他在池畔陪伴，因也在溫泉煮蛋區煮蛋，所以離開池畔到煮蛋區查看，回來就不見長子，等找到時孩子已沉在成人泳池池底。

根據渡假村監視畫面顯示，下午4時11分，救生員巡查成人泳池與兒童池區，救生員剛走過兒童池、背對著兒童池時，男童起身跳入成人池中。當救生員發現男童已溺水沉落池底，立即將男童拉起，隨即實施心肺復甦（CPR）急救，並配合園區備有的「自動體外心臟去顫器（AED）」為男童電擊，直到消防人員到場接手。

救護人員抵達時男童已無生命跡象，緊急送往台東馬偕醫院搶救，傍晚5時30分宣告不治。（編輯：黃世雅）1090322

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