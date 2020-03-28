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首頁 / 社會

超車不悅互逼車 失控釀2死1命危

最新更新：2020/03/28 18:00

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣28日電）宜蘭縣五結鄉五濱路今天發生死亡事故，警方查出，另一小客車因遭趙男超車不悅，涉嫌逼車導致趙男小客車失控撞上大貨車及路旁2名男子釀2死1命危，警方將小客車駕駛林男移送法辦。

警方表示，事故發生後積極派員調閱監視器畫面，並透過用路人提供行車記錄器逐一抽絲剝繭後，發現趙男上午8時30分開車在蘇澳鎮蘇濱路北上超越同方向一輛由林姓男子駕駛的自小客車。

警方查出，雙方在五結鄉五濱路北上路段互相逼車，林男突然超越逼車導致趙男失控撞上停在右前方的大貨車，60歲竹筏公司老闆林男及57歲大貨車車主林男正好在大貨車後方慘遭劇烈撞擊。

大貨車車主林男甚至卡在自小客車副駕駛座，趙男也因車輛受到擠壓變形受困車內，經送醫急救後，大貨車車主林男及趙男仍回天乏術，竹筏公司老闆林男雖恢復生命徵象，但顱內尤其腹部出血嚴重正在接受手術，仍有生命危險。

涉嫌逼車的林姓男子向警方供稱，因為趙男超車讓他不悅，兩車才會從蘇濱路起一路逼車，他也知道有發生事故。不過，事故發生當下是否知情，警方表示，仍有待進一步調查，訊後將依刑法「妨害公眾往來安全罪」將林男移送地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1090328

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