中市居家檢疫男外出訪友 遭警當街查獲

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市一名男子從柬埔寨返台必須居家檢疫14天，竟然請友人開車載到市區訪友被警方攔檢查獲，警方今天表示，全案已依規定交由台中市衛生局予以裁罰。

台中市警察局第二分局指出，這名男子21日從柬埔寨返台，隨即回到台中市大安區居家檢疫，卻於27日晚上由友人開車到北區拜訪其他友人，由於當時車子違規停在華美街一處轉角，員警發現上前攔查。

警方表示，駕駛看到員警上前正準備發動車子離去時，被員警及時攔下，並針對車內人員以警用電腦輸入進行檢查，結果顯示坐在副駕駛座的男子是居家檢疫對象，還在檢疫期間竟然跑到市區來。

警方指出，這名還在居家檢疫期間的男子，並沒有戴上口罩，員警除要求戴上口罩外，並通知區公所派員前來現場協助處理，隨後移交台中市衛生局依規定予以裁罰。

台中市衛生局指出，居家檢疫者只要不依規定走出門就要開罰10萬元，出門時間超過2小時罰30萬元。到目前為止，裁罰案件共46件，合計裁罰金額共374萬元，其中已繳款11件共61萬元。被裁罰案中最高者是同一人被裁罰2次，第1次罰10萬元、第2次50萬元，累計被裁罰60萬元。（編輯：謝雅竹）1090330