台灣力匯捐2千萬元物資 奧援第一線防疫

（中央社記者黃麗芸台北2日電）武漢肺炎疫情升溫，內政部長徐國勇邀民間企業攜手防疫，獲台灣力匯有限公司力挺，今天捐贈約新台幣2000萬元防疫物資，提供第一線警消、移民署及空勤總隊人員防疫使用。

移民署下午舉辦「台灣力匯有限公司捐贈防護衣及紅外線測溫儀等物資儀式」記者會，徐國勇、移民署長邱豐光及台灣力匯創構總監胡孝華都出席。

胡孝華致詞表示，台灣防疫工作表現亮眼，集團在全球有10多個據點，台灣力匯是唯一可正常營運的分點。這次拋磚引玉捐贈總價約新台幣2000萬元的防護衣、護目鏡、防護面具及紅外線測溫儀等防疫物資，提供第一線辛苦防疫人員，一同守護台灣。

她會後受訪時提到，由於台灣力匯總裁林汶鋒為新加坡人，當全球疫情升溫時，林汶鋒便決定只要有力匯落腳的國家，就提供100萬元新加坡幣或等額物資，以協助當地國家抗疫，同時也是執行林汶鋒8年前來台時許下「取之於台灣、用之於台灣」的心願。

徐國勇指出，從上週起就與台灣力匯公司一起努力籌集防疫物資，並捐贈給台灣相關政府單位，由於內政部管轄機關眾多，包括移民署邊境管制人員、警消、空勤及戶政人員等防疫前線人員，都相當辛苦，感謝台灣力匯以行動力挺。

內政部表示，這次獲贈的1萬套防護衣、2萬個護目鏡、6000個防護面具及2部紅外線測溫儀等防疫物資，未來將配發到警政、消防、移民及空勤單位的第一線防疫人員使用，讓值勤時能更多一分保障。（編輯：戴光育）1090402