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首頁 / 社會

網路造謠居家檢疫者外出未挨罰 桃園男子遭送辦

最新更新：2020/04/07 16:21
刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥（圖）7日表示，警方接獲檢舉，有民眾在網路新聞下留言指「根本沒罰100萬，100萬只是作秀說說而已，只要說些人民愛聽的話，人民是很好安撫的」等不實訊息，循線追查出桃園葛姓男子，訊後依法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年4月7日
刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥（圖）7日表示，警方接獲檢舉，有民眾在網路新聞下留言指「根本沒罰100萬，100萬只是作秀說說而已，只要說些人民愛聽的話，人民是很好安撫的」等不實訊息，循線追查出桃園葛姓男子，訊後依法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年4月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）桃園葛姓男子3月下旬在居家檢疫者外出遭罰的網路新聞留言「根本沒罰100萬元」等不實訊息，刑事局接獲檢舉後循線追查，並於昨天通知他到案說明，依法送辦。

刑事局今天召開記者會說明案情，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，4月1日接獲衛生福利部轉送民眾檢舉函指出，有網友在網路新聞留言「根本沒罰100萬，100萬只是作秀說說而已，只要說些人民愛聽的話，人民是很好安撫的」等不實疫情訊息，立即調查偵辦。

警方追查發現，涉案網友為桃園45歲無業葛男，昨天並通知他到案說明，葛男供稱是看到居家檢疫者四度外出，遭罰新台幣百萬元的網路新聞，便在未經查證下自己猜想，將不實疫情訊息張貼在臉書，全案詢後依涉嫌違反社會秩序維護法送辦。（編輯：洪學廣）1090407

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