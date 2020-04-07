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首頁 / 社會

男子批徵用口罩國難財 檢：言論可受公評不起訴

最新更新：2020/04/07 16:14

（中央社記者蕭博文台北7日電）林姓、陳姓男子透過臉書、LINE，質疑衛生福利部、民進黨藉徵用口罩發國難財，挨告侮辱公署、誹謗等罪嫌。士檢認為，口罩價格屬可受公評之事，日前處分全案不起訴。

士林地檢署不起訴處分書指出，林姓男子1月31日晚間，在臉書張貼「原來衛福部買口罩1.5元，賣給通路商3元，通路商先賣8元，再減成6元，衛福部和通路商一起發國難財」，經警依涉犯侮辱公署罪嫌送辦。

此外，陳姓男子則於2月1日，以台北市退警協會成員名義在LINE群組表示，「民進黨中飽私囊賺到災難錢？」並將林姓男子臉書貼文的截圖發布到群組，遭民進黨提出告訴，警依侮辱公署、誹謗罪嫌移送。

檢察官認為，林姓、陳姓男子言論並非抽象的謾罵或嘲弄，不符侮辱公署罪的要件。

檢察官也認為，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，主管機關全面徵用國內醫療用口罩，且統一規定口罩價格、購買時間與方式，但因口罩需求大增，依經濟學的供給需求原理來看，價格勢必上升。

處分書指出，陳姓男子為一般民眾，未必具有經濟學背景，智識程度或有不足，對於事理的判別能力可能與常人不同，因此看到口罩價格較以往高，而認為主管機關或執政黨有發國難財之嫌，言論內容或有不當、誇張，但並非全然無依據。

檢察官認定，口罩價格、徵用方式與公共利益有關，自屬公共事務，是可受公評之事，難以認定陳男言論是出於損害民進黨名譽為目的，全案罪嫌不足，不起訴。（編輯：方沛清）1090407

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