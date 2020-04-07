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首頁 / 社會

涉誹謗立委陳明文 媒體人黃越宏遭判拘役50天

最新更新：2020/04/07 16:54

（中央社記者劉世怡台北7日電）媒體人黃越宏在政論節目等指摘立委陳明文以立委影響力，使法官陳珍如的丈夫從中油高雄廠調到嘉義等語；陳明文自訴誹謗。北院今認定黃以不實言論貶損陳聲譽，判拘役50天。

據了解，北院開庭期間，中油有回函法院表示，陳珍如的丈夫都在嘉義，沒在高雄廠任職。

全案緣於，黃越宏民國106年9月20日及21日分別在法治時報網站及電視政論節目指摘「外傳，陳明文有一個洩密案，現在在二審，9月26日要宣判，負責的庭長叫陳珍如......陳明文利用『英系』以及『立委』的影響力，將陳珍如的老公，從中油公司的高雄廠調回『嘉義』，讓兩夫妻不用再分隔兩地。」

黃越宏在106年9月26日在法治時報網站刊出，「結果，非常巧合的是，陳珍如開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來。」

陳明文後來向台北地院提起自訴誹謗；北院今天認定黃越宏以不實言論，足以貶損陳明文的聲譽及社會人格地位，審酌黃越宏犯罪動機、犯後一再否認犯行等情形，今天依散布文字誹謗罪，判黃越宏拘役50天，得易科罰金，還可上訴。（編輯：李亨山）1090407

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