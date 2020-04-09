誆稱兜售手遊角色逾百人受騙 詐騙8百多萬

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）桃園警方查獲2名男子在一款時下正夯的電競手遊中，向玩家誆稱可兜售遊戲中角色以獲取暴利；初步估計至少有163人受害，詐騙金額高達新台幣845萬元。

桃園市政府警察局刑事警察大隊今天表示，「傳說對決」為時下年輕人間十分熱門的一款電競手遊，警方日前接獲報案指出，有詐騙集團涉嫌在網路上通報兜售手機遊戲角色，並可以藉由轉售獲取暴利。

刑事警察大隊科技犯罪偵查隊表示，警方分別在3月31日及4月7日，在桃園區及中壢區逮捕陳姓、周姓等2人到案。

警方表示，陳、周2人，在臉書（Facebook）上創設「勇者戰場」虛擬遊戲角色交易平台，向不特定網友兜售遊戲角色，並謊稱向平台所購買的虛擬角色，將有其他買家以高於原購買價收購。同時也謊稱，會於4天後以高於原購買價約9%到16%的官方價格買回，不少被害人見有價差牟利，紛紛匯款購買；經過清查後發現被害玩家約為163人，詐騙金額845萬元。

警方表示，陳、周2人事後無預警關閉平台，但已經有大批玩家受害。經調閱相關金流、監視器等資料，隨即先後逮捕2人，並查扣涉案行動電話、銀行帳戶、詐騙款項現金，並將循線調查是否有其他共犯。

兩人在經警方調查後，被依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方呼籲玩家不要在官網外私下交易，以免受騙。（編輯：張銘坤）1090409