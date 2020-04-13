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新屋工廠倉庫大火 1男燒燙傷送醫

最新更新：2020/04/13 19:51
桃園市新屋區長祥路一處工廠倉庫13日下午發生大火，濃濃黑煙直竄天際，猛烈火勢造成一名男子燒燙傷送醫，消防隊員緊急搶救，大火已在傍晚控制。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　109年4月13日
桃園市新屋區長祥路一處工廠倉庫13日下午發生大火，濃濃黑煙直竄天際，猛烈火勢造成一名男子燒燙傷送醫，消防隊員緊急搶救，大火已在傍晚控制。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　109年4月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市新屋區長祥路一處工廠倉庫，今天下午4時許發生大火，猛烈火舌導致濃煙不斷冒出，更造成一名男子遭到燒燙傷送醫。火勢在傍晚控制，起火原因及財務損失，仍有待調查。

桃園市消防局指出，下午4時9分許接獲火警通報後，立刻派出消防隊員及消防車趕赴現場搶救，現場為一棟地上3層樓的建築，1、2樓為鋼骨鋼筋混凝土結構，3樓的倉庫是以鐵皮搭建而成，熊熊火舌不斷從窗戶冒出，濃密黑煙更是直竄天際，民眾遠在數公里外都清晰可見。

消防隊員表示，依據現場狀況初步研判，起火樓層位於3樓，燃燒的是3樓倉庫內的塑膠及橡膠零件，火警造成現場1名50歲陳姓男子雙手及頭部共5%燒燙傷，但意識清楚，已送往林口長庚醫院救治。

消防隊員指出，大火已在傍晚5時37分控制，目前仍在進行後續搶救，初步估計燃燒面積約700平方公尺。詳細財物損失及起火原因，仍有待火勢撲滅後再進一步調查。（編輯：戴光育）1090413

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