不配合填寫旅遊史還踹傷護理師 桃園婦人遭逮送辦

桃園市長鄭文燦（左）14日在防疫暨紓困專案會議中，以鼓掌1分鐘的方式，向前線防疫人員表示感謝，並重申醫療暴力零容忍。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年4月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市蘆竹區一名求診婦人因不願配合醫療院所的檢疫措施，進而與護理人員發生口角衝突。過程中婦人因情緒失控，竟出腳踢傷護理師，員警獲報將婦人逮捕，調查後移送法辦。

桃園市警局蘆竹分局今天表示，昨天下午4時15分許，一名求診的64歲柯姓婦人，因為對某醫療院所的檢疫程序感到繁鎖，要求將旅遊史調查表攜入填寫遭拒絕，沒想到婦人心生不滿，竟以暴力手段相向，以腳踢傷在場一名護理師。

警方指出，南崁派出所員警獲報後立即到場瞭解，並將柯姓婦人當場逮捕，在調查完畢後，也依照違反醫療法及刑法的傷害、恐嚇等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並重申醫療暴力零容忍，警方獲報絕對嚴辦，請民眾勿以身試法。

桃園市長鄭文燦在防疫暨紓困專案會議後說，這是典型的醫療暴力，警方已立刻將婦人移送，醫療暴力零容忍是市府的政策，希望民眾對所有參與的醫護、防疫及藥事人員給予尊重與鼓勵。而鄭文燦也在防疫會議以鼓掌1分鐘的方式，向第一線防疫人員表示感謝。（編輯：張銘坤）1090414