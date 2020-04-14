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盜圖假冒苗栗大閘蟹製蟹黃醬 網購當心受騙

最新更新：2020/04/14 16:26

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）網路臉書一頁式廣告詐騙層出不窮，近來出現不肖業者盜用苗栗縣大閘蟹養殖戶照片、苗栗縣品牌logo，假冒苗栗優質大閘蟹名義製作蟹黃醬販售廣告，縣府提醒消費者當心受騙。

苗栗縣政府農業處今天發布新聞表示，近日縣內大閘蟹養殖戶發現，網路臉書（facebook）、LINE平台出現標榜「苗栗在地生猛大閘蟹之蟹黃醬」或「苗栗原生態產季母蟹製作的台灣之光蟹黃醬」的購物網站，實際上是「假網購真盜圖」的一頁式銷售網頁。

農業處指出，不肖業者盜圖來源，多為縣府舉辦大閘蟹評鑑競賽或蟹農至中國大陸參賽後，分享在官網上的照片、影片，甚至直接盜用苗栗縣優質大閘蟹品牌logo，縣內大閘蟹養殖戶、養殖協會發現後，雖向臉書提出檢舉及發文澄清，仍無法有效遏止，縣府已偕同受害養殖戶及養殖協會幹部報案偵辦。

苗栗優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧表示，苗栗優質大閘蟹產季約為每年10月至12月，現在根本不是大閘蟹產季，且在地養殖活蟹販售皆當季售罊，不可能有製作再加工的蟹黃醬產品，懷疑該商品是國外來路不明的偽劣黑心產品，消費者如不小心購買吃下肚恐怕賠錢又傷身。

縣府農業處表示，過去如公館紅棗等農產品相片遭盜圖在臉書販售劣質商品的案件層出不窮，民眾受騙上當難以索賠，也傷害無辜農民商譽，呼籲消費者應優先在有信譽的電商平台或店家購買在地生鮮農漁產品，勿輕信來源不明的網站或廣告頁面。（編輯：方沛清）1090414

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