人權團體請求特赦邱和順 鄭性澤徐自強聲援

（中央社記者蕭博文台北15日電）民間司法改革基金會等團體今天召開「六十和順」記者會，建請總統特赦死囚邱和順。曾遭判死刑獲平反的徐自強等人也到場聲援，相信也希望總統能有決心終結邱和順的不正義。

邱和順被控與共犯於民國76年12月綁架男童陸正殺害棄屍，再向家屬勒贖新台幣100萬元得逞。邱另被控在同年11月約出保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成後殺害分屍。歷經13次審判，100年7月遭最高法院判處死刑、褫奪公權終身定讞，目前仍遭關押。

邱和順案義務律師團、司改會、台灣廢除死刑推動聯盟等救援團體，7日即邱和順60歲生日當天，將「特赦請求書」及請求特赦線上連署名單，遞交至總統府；共同請願人包括兩公約國際審查委員、總統府人權諮詢委員、現任立委、金馬獎與金鐘獎導演等社會賢達人士。

邱和順案救援團體今天召開記者會，無黨籍立委林昶佐說，過去曾擔任國際特赦組織台灣分會會長，他了解邱和順案的內容，所以會持續不斷聲援邱和順，一直到阿順自由的那天。

他說，近日有警察踹學生頭的事件引起社會討論，過去在戒嚴時期有許多刑求的情況，邱和順案也是在這樣的情況下被判死刑，呼籲總統蔡英文特赦邱和順，不只是冤案，也是人道的問題。

過去因冤案改判獲釋的徐自強、鄭性澤等也出席記者會，徐自強表示，85年因一起冤案被關進看守所時，邱和順已經在裡面9年；自己腳鐐戴了10年，邱和順戴了18年。如今，他已被釋放7年，但邱和順還在台北看守所，呼籲總統能夠給予邱和順罪刑全免的特赦。

救援團體新聞稿則指出，邱和順義務律師團認為邱和順案緣於刑求，國內、外普遍認為這個案件是台灣最急待救援的冤案，但法院始終不能在這個案件裡與刑求這種最嚴重的不法國家暴力徹底劃清界線，也沒有勇氣更正自己所犯的錯誤，使得這個案件在國際上成為台灣司法制度與人權紀錄的巨大汙點。

新聞稿指出，已於特赦請求書送出日為止（4月7日），成功邀請將近400名各界人士簽署「特赦請求書」，來自29個國家共61個國內外民間團體連署。

此外，由邱和順救援團體及國際特赦組織分別發起的請求特赦線上連署，也已經超過3萬人，遍佈全球40個國家及地區，目前連署持續中。（編輯：張銘坤）1090415