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民宅疑遭引爆瓦斯桶縱火 一家四口倉皇逃生

最新更新：2020/04/23 12:06
苗栗縣泰安鄉八卦村一處民宅23日疑似遭男子引爆瓦斯桶引發火警，消防隊員趕抵現場時，民宅與庭院的一輛轎車已陷入一片火海，所幸曾姓屋主一家四口及時逃出。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 109年4月23日
苗栗縣泰安鄉八卦村一處民宅23日疑似遭男子引爆瓦斯桶引發火警，消防隊員趕抵現場時，民宅與庭院的一輛轎車已陷入一片火海，所幸曾姓屋主一家四口及時逃出。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 109年4月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣泰安鄉八卦村一處民宅今天疑似遭男子引爆瓦斯桶引發火警，當地位處偏僻、缺乏水源，消防隊員趕抵現場灌救，但約40坪民宅已付之一炬，所幸屋內4人及時逃生。

苗栗縣政府消防局指出，凌晨3時許接獲通報，泰安鄉八卦力部落一間平房突然冒出濃煙火舌，隨即派遣泰安、大湖以及獅潭分隊人車前往搶救，約抵達火警現場時，民宅與庭院的一輛轎車已陷入一片火海。

起火地點位處偏遠山區、缺乏水源，消防隊員直到上午7時許才完全撲滅火勢，曾姓屋主一家四口及時逃出，並向警方表示，遭燒毀的車輛不是家人所有，而且車上還有一個破裂的瓦斯桶，懷疑遭人縱火。

警方透過車籍資料查出車主為黃姓男子，曾姓屋主立即指出，曾與對方發生糾紛，目前正在興訟。

員警進一步調查發現，黃男原定於下午要開庭，不排除因此心生不滿，駕駛自小客車載著瓦斯桶，前往曾男住處引爆起火，警方將約談黃男到案說明。（編輯：唐聲揚）1090423

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